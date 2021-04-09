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Умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II

Виктория Шанина
Сегодня в 14:08

Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Сообщение появилось на официальном сайте королевской семьи.

Герцогу Эдинбургскому было 99 лет. Принц скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке, графство Беркшир, Англия.

«Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время», — отмечается в заявлении.

В феврале принц Филипп был госпитализирован по рекомендации лечащего врача — накануне герцог плохо себя чувствовал. Позже супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце. В марте принца выписали и он вернулся в замок.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо. Он отучился в школах Германии и Шотландии, а в 1939 году поступил в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Герцог прошел всю Вторую мировую войну и получил звание старшего лейтенанта.

20 ноября 1947 года состоялось бракосочетание Филиппа и наследницы британского престола Елизаветы. Накануне король Георг VI присвоил ему титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. Спустя пять лет король скончался, Елизавета II стала царствующим монархом, а в феврале 1957-го Филипп получил титул принца.

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