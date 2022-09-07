Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам c шенгенскими визами. Есть ряд исключений

Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Его слова передает Reuters.

Исключения планируется сделать для пересекающих границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Въезд будет ограничен на границах с Россией и Белоруссией. Правительства балтийских государств официально объявят о нововведениях в ближайшие дни.

Впервые о намерении стран Балтии ограничить пересечение границ для россиян стало известно в конце августа из заявления глав МИД. Усиление потока российских туристов они назвали «серьезной угрозой общественной безопасности».

Евросоюз приостановит действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября. Выдачу турвиз для россиян уже заморозили Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия и Словакия.

С начала сентября Финляндия в 10 раз сократила выдачу таких документов для граждан России. Кроме того, теперь они могут подавать заявления только в четырех городах — Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске — и только по понедельникам.

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