Минэкономразвития: спад ВВП России в 2022 году составит менее 3%

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова сообщила, что ВВП России в 2022 году сократится менее чем на 3%. Ее слова приводит ТАСС.

Текущая оценка ведомства значительно лучше, чем публиковавшаяся ранее. В майском прогнозе Минэкономики предсказывало спад в объеме 7,8%, в августовском — 4,2%.

10 марта первый после введения жестких санкций опрос Центробанка России показал, что в 2022 году российские аналитики ждали снижения ВВП на 8%.

В апреле (одна из ранних официальных оценок) глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спад, по официальному прогнозу, превысит 10%.

Объем российской экономики в 2021-м составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В сентябре того же года Министерство экономического развития ожидало роста экономики страны в текущем году на 3%.

Сокращение экономики по итогам II квартала 2022-го составило 4%, в целом за первое полугодие — 0,5% год к году. Март был последним месяцем роста (+1,3%), затем фиксировалось снижение: на 2,8% в апреле, 4,3% в мае, 4,9% в июне в годовом исчислении.