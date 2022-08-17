СМИ: Минэкономразвития улучшило прогноз по падению ВВП в 2022 году

Министерство экономического развития улучшило ожидания по сокращению российской экономики в 2022 году до 4,2% против 7,8% в майском прогнозе, сообщили РБК, «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Резкого обвала, который весной предсказывали многие аналитики, удалось избежать, отметил источник РИА «Новости».

Прогноз по ВВП на 2023-й министерство ухудшило: оно ожидает снижения на 2,7% против 0,7% в версии за май. Ведомство прогнозирует нижнюю точку спада в первом квартале 2023 года.

Снижение продолжится в 2024-м (-2,7%). Возвращение к докризисному уровню запланировано к концу 2025 года.

Согласно июльской оценке Центробанка, российская экономика по итогам нынешнего года сократится на 4–6%. ЦБ ожидает, что в 2023 году ВВП также уменьшится на 1–4%.

Текущие оценки Минэкономразвития на 2022 и будущий год попадают в интервалы прогноза ЦБ. Также Банк России ждет, что в 2024-м экономика страны вырастет в пределах 1,5–2,5%.

расскажите друзьям