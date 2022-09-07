Барабанщик The Smile и экс-участник Sons of Kemet Том Скиннер выложил первый сольный трек «Bishara»

Джазовый барабанщик Том Скиннер, ныне выступающий в группе The Smile вместе с Томом Йорком и Джонни Гринвудом, а в прошлом игравший в проекте Sons of Kemet, анонсировал выход дебютного сольного альбома «Voices of Bishara» и выложил первый трек с него.

Композиция также получила название «Bishara». Контекст выбора названия не раскрывается, но на арабском языке слово «бишара» означает «добрая весть», или «хорошие новости».

Пластинка «Voices of Bishara» увидит свет 4 ноября. Ее Скиннер записал при участии ряда музыкантов, включая лидера Sons of Kemet Шабаку Хатчингса. Архивное интервью «Афиши Daily» с последним — по ссылке.

С The Smile Том Скиннер уже успел выпустить первый для группы полноформатник «A Light for Attracting Attention». Здесь — ультракороткая рецензия на него от музыкальной редакции в лице Николая Овчинникова и Владимира Завьялова, а здесь — рассказ журналиста Сергея Степанова о The Smile, вышедший еще до релиза дебютного альбома коллектива.