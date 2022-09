Барабанщик The Smile и экс-участник Sons of Kemet Том Скиннер выложил первый сольный трек «Bishara»

Джазовый барабанщик Том Скиннер, ныне выступающий в группе The Smile вместе с Томом Йорком и Джонни Гринвудом, а в прошлом игравший в проекте Sons of Kemet, анонсировал выход дебютного сольного альбома «Voices of Bishara» и выложил первый трек с него.