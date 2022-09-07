Суд в Новосибирске отправил в СИЗО до 29 ноября главу компании «Экстрим тайм» — она организовала тур на камчатский вулкан Ключевская сопка, во время которого погибли туристы. Об этом сообщает ТАСС.

Имя директора фирмы — Андрей Степанов. Ранее стало известно, что против него и руководившего восхождением гида возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы.

Теперь следователь сообщил, что это производство объединено с другим — по факту смерти девяти туристов (часть 3 статьи 109 УК). Здесь максимум — 3 года лишения свободы.

Группа из 12 человек выдвинулась в поход 30 августа. Девять из них начали восхождение с высоты 3300 метров, трое остались в лагере. 3 сентября один из гидов связался со спасателями по спутниковому телефону и сообщил, что на высоте 4150 метров погибли пять человек. Затем поступили сведения о еще четырех смертях.

Среди погибших — восемь туристов и один гид, их тела доставлены на землю. Выжили три человека, включая второго проводника, он госпитализирован.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан на Евразийском материке. Его высота меняется от 4750 до 4850 и более метров над уровнем моря. В настоящее время этот показатель составляет порядка 4800 метров.

расскажите друзьям