Задержан руководитель новосибирской фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Ключевскую сопку на Камчатке, во время которого погибли туристы, сообщает РИА «Новости».

ТАСС передает, что против него, а также руководившего восхождением на вулкан гида возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы.

Также продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов (часть 3 статьи 109 УК). Здесь максимум — 3 года лишения свободы.

Ранее сегодня, 5 сентября, прокуратура Новосибирской области организовала проверку деятельности «Экстрим тайм». Ведомство изучит «соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам)».

По последним данным, число погибших при восхождении на Ключевскую сопку увеличилось до 9 человек. Всего группа состояла из 12 человек (10 туристов и 2 гида) из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, а также Новосибирской и Владимирской областей.

Девять человек начали восхождение с высоты 3300 метров, трое остались в лагере. 3 сентября один из гидов связался со спасателями по спутниковому телефону. Тогда он сообщил, что на высоте 4150 метров погибли пять туристов, один человек без сознания, второй проводник сломал ногу. Затем поступили сообщения о еще четырех погибших.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан на Евразийском материке. Его высота меняется от 4750 до 4850 и более метров над уровнем моря. В настоящее время этот показатель составляет порядка 4800 метров.