Эвакуированы тела девяти погибших на Ключевской сопке. Выжили трое

Завершилась эвакуация тел девяти человек, погибших на камчатском вулкане Ключевская сопка, сообщил зампредседателя правительства региона Роман Василевский. Его слова приводит пресс-служба.

Среди погибших — восемь туристов и один гид. Выжили три человека, включая второго проводника, он госпитализирован. Спасатели также доставлены в поселок Ключи, находящийся у подножия сопки.

Тела погибших будут перевезены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщил Василевский.

Группа из 12 человек выдвинулась в поход 30 августа. Девять человек начали восхождение с высоты 3300 метров, трое остались в лагере.

3 сентября один из гидов связался со спасателями по спутниковому телефону и сообщил, что на высоте 4150 метров погибли пять туристов. Затем поступили сведения о еще четырех погибших.

Глава компании — организатора тура задержан. Против него и руководившего восхождением гида возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы.

Также продолжается расследование уголовного дела по факту смерти девяти туристов (часть 3 статьи 109 УК). Здесь максимум — 3 года лишения свободы.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан на Евразийском материке. Его высота меняется от 4750 до 4850 и более метров над уровнем моря. В настоящее время этот показатель составляет порядка 4800 метров.

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