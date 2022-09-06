Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion выпустила клип на трек «Ungrateful», вошедший в недавний альбом «Traumazine». Его снял режиссер Колин Тилли, известный как автор более 300 музыкальных видео.

В клипе Megan Thee Stallion отправляется на похороны. Она надевает роскошное платье с вуалью и появляется на кладбище. Певица плачет над гробом, следом за чем начинается дождь.

Под дождем платье артистки меняется, и она предстает уже в белом наряде. В нем она затем едет по ночному городу с рэпером Key Glock — он участвовал в записи трека «Ungrateful».

Помимо «Ungrateful» в пластинку «Traumazine» вошли еще 17 песен. Часть из них Megan Thee Stallion записала вместе с Дуа Липой, Sauce Walka, Future, Latto, Джене Айко и другими артистами.

Официальный релиз альбома состоялся 12 августа. До этого новые треки Megan Thee Stallion утекли в сеть. Недавно юристы исполнительницы призвали компанию Warner Music Group раскрыть информацию, которая поможет расследовать случившееся.

В конце августа Megan Thee Stallion призналась в интервью The Cut, что не намерена ограничиваться только музыкальной карьерой. Она собирается стать актрисой, режиссером и кинопродюсером: для начала певица снимется в сериале «Женщина-Халк».