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Фиты с Future и Дуа Липой на новом альбоме Megan Thee Stallion
Сегодня в 09:00

Американская рэперша Megan Thee Stallion выпустила новый альбом «Traumazine». На нем 18 треков, включая фиты с Future, Дуа Липой (она появляется в сингле «Sweetest Pie»), Key Glock, Latto и другими.

В интервью Rolling Stone певица сказала, что хочет провести слушателей через несколько эмоций: «Сначала ты тверкала, а теперь плачешь». По ее словам, на написание песен для пластинки она потратила больше времени, чем когда‑либо. При этом тексты Megan Thee Stallion пишет везде — в машине, постели, душе.

«Я кладу телефон рядом с душем, чтобы в любой момент воспользоваться им. Телефоны постоянно намокают и портятся, такое вот дерьмо. Это целый фильм — когда я пытаюсь писать в душе, я громко включаю динамик и просто занимаюсь фристайлом, а потом записываю, когда выхожу», — объясняет она.

«Traumazine» стал вторым студийным альбомом техасской рэперши после «Good News», вышедшего в 2020-м. Также на ее счету четыре микстейпа: «Make It Hot» (2017), «Tina Snow» (2018), «Suga» (2020) и «Something for Thee Hotties» (2021). А в копилке достижений — награды BET Hip Hop Awards, MTV Video Music Award и премия Billboard Women in Music.

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