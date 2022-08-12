Фиты с Future и Дуа Липой на новом альбоме Megan Thee Stallion

Американская рэперша Megan Thee Stallion выпустила новый альбом «Traumazine». На нем 18 треков, включая фиты с Future, Дуа Липой (она появляется в сингле «Sweetest Pie»), Key Glock, Latto и другими.

В интервью Rolling Stone певица сказала, что хочет провести слушателей через несколько эмоций: «Сначала ты тверкала, а теперь плачешь». По ее словам, на написание песен для пластинки она потратила больше времени, чем когда‑либо. При этом тексты Megan Thee Stallion пишет везде — в машине, постели, душе.

«Я кладу телефон рядом с душем, чтобы в любой момент воспользоваться им. Телефоны постоянно намокают и портятся, такое вот дерьмо. Это целый фильм — когда я пытаюсь писать в душе, я громко включаю динамик и просто занимаюсь фристайлом, а потом записываю, когда выхожу», — объясняет она.