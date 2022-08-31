Американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion снимется в сериале «Женщина-Халк». Об этом сообщил The Cut.

Какую роль исполнит артистка, не раскрывается. Megan Thee Stallion рассказала в интервью, что ее вдохновляет пример Куин Латифы и рэпера Айс Кьюб. Им удалось стать не только успешными музыкантами, но и актерами.

По словам Megan Thee Stallion, она не намерена ограничиваться двумя этими сферами — музыкальной карьерой и актерской. В планах певицы — дебютировать в качестве режиссера и кинопродюсера.

Участие в сериале «Женщина-Халк» не станет первым актерским опытом для Megan Thee Stallion. До этого артистка участвовала в сериале «Долина соблазна». Кроме того, к выходу готовится ее первый фильм — комедия «F***ing Identical Twins».

Недавно Megan Thee Stallion выпустила второй студийный альбом «Traumazine». В него вошли 18 треков, включая фиты с Future, Дуа Липой и другими музыкантами.

Также она приняла участие в документальном сериале «Бесстрашные», созданном Хилари Клинтон и ее дочерью Челси. Кроме того, весной певица анонсировала документальный сериал, посвященный лично ей. Его выпустит Time Studios.

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