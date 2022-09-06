Букеровская премия объявила шорт-лист номинантов 2022 года

Стали известны основные номинанты на Букеровскую премию. Организаторы объявили шорт-лист претендентов — его можно найти на сайте премии.

В него вошли шесть литературных произведений, написанных писателями из пяти стран: «Glory» Новайолет Булавайо, «The Trees» Персиваля Эверетта, «Treacle Walker» Алана Гарнера, «The Seven Moons of Maali Almeida» Шехана Карунатилаки, «Small Things Like These» Клэр Киган и «Oh William!» Элизабет Страут.

«Эти шесть книг, как мы верим, говорят убедительно о важных вещах. Рассказывающие о разных местах и разных временах, они все — о событиях, которые в той или иной степени случаются везде и касаются нас всех», — прокомментировал глава жюри Нил МакГрегор.

Он добавил, что номинанты из шорт-листа «демонстрируют, какое изобилие вариантов английского языка существует, сколько различных миров, реальных и воображаемых, существует в этом кажущемся простым пространстве — англосфере».

Победитель 2022 года будет объявлен 17 октября на торжественной церемонии вручения Букеровской премии. В этом году она пройдет в очном формате впервые с 2019 года.

В 2021-м лауреатом Букера стал южноафриканский писатель Деймон Галгут за роман «Обещание», рассказывающий об апартеиде в ЮАР. Ранее его книги дважды попадали в короткий список.

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