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Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман «Обещание» 0:56
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Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман «Обещание»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский автор Дэймон Гэлгут, написавший роман «Обещание» об апартеиде в ЮАР. Об этом сообщил твиттер-аккаунт премии.

Гэлгут обошел пятерых других претендентов на награду: Анука Арудпрагасама («Проход на север»), Патрицию Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифу Мохамед («Удачливые люди»), Ричарда Пауэрса («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»).

В «Обещании» Гэлгул рассказал о семье белых фермеров из ЮАР. Некогда они обещали отдать свой дом работавшей на них темнокожей женщине, но не сдержали слово. Это привело семью к многочисленным несчастьям и гибели. Идея сюжета пришла к писателю после разговора с другом, который рассказывал о разных похоронах.

«Мне пришло в голову, что это могло бы стать романом и интересным способом описания семейной саги. Если бы у вас было лишь небольшое оконце, через которое вы могли посмотреть на эти четверо похорон, и вы не знали бы всей семейной истории, то, как читателю, вам пришлось бы заполнять самому эти пробелы», — пояснил автор.

Председатель жюри Букеровской премии Майя Джасанофф назвала произведение Гэлгула «глубоким, мощным и точным», обладающим «невероятной оригинальностью и плавностью голоса» и призналась, что решение о победителе было принято после долгих дискуссий.

«Чем больше мы читали, тем больше чувствовали, как книга растет. Написанная почти разочаровывающим в своей экономности языком, она дает возможность в трогательной манере глубоко проникнуться распрями разных поколений, поразмышлять над тем, что есть полноценная жизнь и как принять смерть, изучает емкие метафорические последствия обещания в современной Южной Африке», — сказала Джасанофф.

До «Обещания» Гэлгут написал еще восемь романов. Два из них — «Добрый доктор» и «В незнакомой комнате» — попадали в шорт-лист Букеровской премии. Это происходило в 2003 и 2010 годах.

Ранее обладателями Букера становились только два южноафриканца — Надин Гордимер в 1974 году и Джон Максвелл Кутзее в 1983 году. Позже они оба получили также Нобелевские премии по литературе.

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