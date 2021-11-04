Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман «Обещание»

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский автор Дэймон Гэлгут, написавший роман «Обещание» об апартеиде в ЮАР. Об этом сообщил твиттер-аккаунт премии. Гэлгут обошел пятерых других претендентов на награду: Анука Арудпрагасама («Проход на север»), Патрицию Локвуд («Никто не говорит об этом»), Надифу Мохамед («Удачливые люди»), Ричарда Пауэрса («Недоумение») и Мэгги Шипстед («Большой круг»). В «Обещании» Гэлгул рассказал о семье белых фермеров из ЮАР. Некогда они обещали отдать свой дом работавшей на них темнокожей женщине, но не сдержали слово. Это привело семью к многочисленным несчастьям и гибели. Идея сюжета пришла к писателю после разговора с другом, который рассказывал о разных похоронах.

«Мне пришло в голову, что это могло бы стать романом и интересным способом описания семейной саги. Если бы у вас было лишь небольшое оконце, через которое вы могли посмотреть на эти четверо похорон, и вы не знали бы всей семейной истории, то, как читателю, вам пришлось бы заполнять самому эти пробелы», — пояснил автор. Председатель жюри Букеровской премии Майя Джасанофф назвала произведение Гэлгула «глубоким, мощным и точным», обладающим «невероятной оригинальностью и плавностью голоса» и призналась, что решение о победителе было принято после долгих дискуссий.