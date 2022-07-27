Букеровская премия объявила длинный список 2022 года

На сайте Букеровской премии появился длинный список произведений, претендующих на награду в 2022 году.
В него вошли книги тринадцати авторов, включая роман «Oh William!» (в переводе с английского «О, Уильям!») американки Элизабет Страут, обладательницы Пулитцеровской премии 2009 года за роман «Оливия Киттеридж», экранизированный пятью годами позднее.
Страут уже второй раз попадает в длинный список Букера — впервые это случилось в 2016 году, тогда в лонглист была включена ее книга «Меня зовут Люси Бартон».
Помимо Страут в перечень вошли еще пять американцев. Это финалист Пулитцера-2017 с романом «На расстоянии» Эрнан Диаз, а также Персиваль Эверетт, Карен Джой Фаулер, Лейла Моттли и Селби Винн Шварц.
От Великобритании в список попали три автора: Алан Гарнер, Грэм Макрей Барнет и Мэдди Мортимер. Клэр Киган и Одри Маги представляют Ирландию, Новайолет Булавайо — Зимбабве.
Целиком список выглядит так:
— Одри Маги «The Colony»;
— Селби Уинн Шварц «After Sappho»;
— Новайолет Булавайо «Glory»;
— Клэр Киган «Small Things Like These»;
— Лейла Мотли «Nightcrawling»;
— Мэдди Мортимер «Maps of Our Spectacular Bodies»;
— Грэм Макрей Барнет «Case Study»;
— Алан Гарнер «Treacle Walker»;
— Персиваль Эверетт «The Trees»;
— Эрнан Диас «Trust»;
— Шехан Карунатилака «The Seven Moons of Maali Almeida»;
— Элизабет Страут «Oh William!»;
— Карен Джой Фаулер «Booth».
Моттли, Мортимер и Шварц — дебютанты, а произведения Булавайо, Фаулер и Барнет в предыдущие годы входили в короткий список премии.
Шорт-лист 2022 года, в который войдут шесть произведений, будет обнародован 6 сентября. Имя обладателя премии и приза в 50 тыс. фунтов (порядка 60 тыс. долларов США) объявят 17 октября.
В 2021-м лауреатом Букера стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут за роман «Обещание», рассказывающий об апартеиде в ЮАР. Ранее его книги дважды попадали в короткий список.