Реклама
Новости
В Москве пройдет Большой детский фестиваль
16:42
Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября
16:19
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана
Обновлено в 16:16
Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
16:09
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
15:27
Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб
15:17
nasa.gov
НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
15:05
Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали
14:57
ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
14:27
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
14:20
Бьорк — лесная фея, окруженная грибами, в клипе на «Atopos» — первый сингл с нового альбома
14:16
Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой
13:59
Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
12:58
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
12:19
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию
12:16
Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал
11:42
kremlin.ru
Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия
11:13
На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
10:40
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
10:14
«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
09:44
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
Сегодня в 12:27

Мособлсуд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима по делу об убийстве в роддоме младенца, родившегося недоношенным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судебное решение основано на вердикте присяжных, которые в августе признали Белую и Сушкевич виновными в убийстве ребенка.

Следственный комитет начал производство в отношении Белой и Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении роддома умер мальчик, родившийся недоношенным.

По версии следствия, Белая (на тот момент — заместитель главврача роддома), посчитала, что младенец, скорее всего, умрет, а его смерть ухудшит статистические показатели. Сушкевич, считают следователи, по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор, сочтя недоказанным факт введения ребенку препарата. Однако в мае 2021-го решение было отменено, дело направили в Московский областной суд.

В поддержку Сушкевич и Белой выступал руководитель Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он сравнивал преследование медиков с «делом врачей» 1953 года. Калининградские и московские профсоюзы медработников настаивали на дополнительной проверке материалов дела.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Элина СушкевичЕлена БелаяЛеонид Рошаль
теги
Следственный комитет
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение