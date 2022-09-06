Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца

Мособлсуд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима по делу об убийстве в роддоме младенца, родившегося недоношенным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судебное решение основано на вердикте присяжных, которые в августе признали Белую и Сушкевич виновными в убийстве ребенка.

Следственный комитет начал производство в отношении Белой и Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении роддома умер мальчик, родившийся недоношенным.

По версии следствия, Белая (на тот момент — заместитель главврача роддома), посчитала, что младенец, скорее всего, умрет, а его смерть ухудшит статистические показатели. Сушкевич, считают следователи, по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор, сочтя недоказанным факт введения ребенку препарата. Однако в мае 2021-го решение было отменено, дело направили в Московский областной суд.

В поддержку Сушкевич и Белой выступал руководитель Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он сравнивал преследование медиков с «делом врачей» 1953 года. Калининградские и московские профсоюзы медработников настаивали на дополнительной проверке материалов дела.