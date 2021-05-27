Суд отменил оправдательный приговор калининградским медикам, обвиненным в смерти младенца

Апелляционный суд в Калининграде отменил оправдательный приговор бывшей и. о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу о смерти младенца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело вернули в Калининградский областной суд, где оно во второй раз будет рассматриваться коллегией присяжных. Дата нового заседания пока не определена.

СК возбудил дело против Белой и Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении роддома умер мальчик, родившийся недоношенным. По версии следствия, Белая, чтобы не портить статистику, решила убить его, посчитав, что ребенок не выживет. Сушкевич, считают следователи, ввела по указанию Белой смертельную дозу лекарства новорожденному.

В декабре 2020 года присяжные вынесли оправдательный приговор, сочтя недоказанным факт введения ребенку препарата. Областной суд постановил оправдать Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных. Следственный комитет заявил, что считает доказанной вину медиков.

В поддержку Сушкевич и Белой выступали Национальная медицинская палата и глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Последний сравнивал дело калининградских медиков с преследованием врачей в 1958 году.