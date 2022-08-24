Присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве младенца

Коллегия присяжных признала врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в убийстве младенца в роддоме № 4 Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сушкевич Камиля Бабасова.

Защита будет обжаловать это решение. Дело рассматривалось повторно: Белую и Сушкевич уже судили в Калининграде, в декабре 2020 года присяжные оправдали медиков. В мае 2021-го решение было отменено, дело направили в Московский областной суд.

Следственный комитет начал производство в отношении Белой и Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении роддома умер мальчик, родившийся недоношенным.

По версии следствия, Белая (на тот момент — заместитель главврача роддома), посчитала, что младенец, скорее всего, умрет, а его смерть ухудшит статистические показатели. Сушкевич, считают следователи, по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства.

В поддержку Сушкевич и Белой выступал руководитель Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он сравнивал преследование медиков с «делом врачей» 1953 года. Калининградские и московские профсоюзы медработников настаивали на дополнительной проверке материалов дела.