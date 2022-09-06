Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал

Оскароносный актер Марк Райлэнс объединился со Стивеном Спилбергом и его компанией Amblin Entertainment для работы над историческим сериалом. Об этом Райлэнс рассказал на кинофестивале «Теллурайд» в Колорадо.

«Это исторический проект о том, что произошло в американской истории», — сказал актер, не уточнив, о каких именно событиях идет речь. По его словам, детали телевизионной драмы держатся в секрете.

По данным Deadline, события картины частично затронут Гомстедскую стачку — забастовку, которая произошла в 1892 году на Хоумстедском металлургическом заводе в Пенсильвании. Это один из самых острых конфликтов в истории рабочего движения США, который привел к кровавым столкновениям между участниками Объединенной ассоциации рабочих черной металлургии и бойцами детективного агентства Пинкертона.

Райлэнс будет работать над проектом вместе со своей супругой Клэр ван Кампен. Они уже написали сценарий первого эпизода. Deadline пишет, что пара планирует создать сценическую драму о сталелитейной промышленности США в период между Гражданской войной и Первой мировой.

Марк Райлэнс появился в новом хорроре Луки Гуаданьино «Целиком и полностью», сорвавшем восьмиминутные овации на Венецианском кинофестивале. Тут можно почитать рецензию на картину от Дениса Виленкина.