В прокат вышел фильм «В ожидании варваров», снятый по одноименному роману южноафриканского автора Джона Кутзее, нобелевского лауреата 2003 года. Для экранизации пригласили звездный каст: Марка Райлэнса, Джонни Деппа, и Роберта Паттинсона. Мы немного поговорили с исполнителем главной роли — британским актером Марком Райлэнсом.

Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале 2019 года. Экранизацию романа Джона Кутзее из ЮАР снял колумбиец Сиро Герра («Объятия змея»), у которого тема колонизации проходит через все творчество. Сценарий был написан самим Кутзее, хотя он и не полностью дублирует книгу, в которой рассказывается о внутреннем конфликте Магистрата — управленца на богом забытом пограничном посту абстрактной Империи. Он устает от окружающего произвола и насилия над местным населением, в котором начинает видеть людей, а не подданных. Магистрата исполнил заслуженный британский шекспировский театрал Марк Райлэнс, также известный по экранным ролям («Дюнкерк», сериал «Волчий зал», «Оскар» за «Шпионский мост»).

Райлэнс был очень воодушевлен, что разговаривает «по телефону с Москвой», и еще до того, как мы затронули тему фильма, завел беседу о России. Райлэнс недавно посмотрел «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна и задумался о причинах российского имперского ресентимента. — Иронично, кстати, что Третье отделение, которое упоминается в фильме (там, правда, речь идет об абстрактной империи), действительно существовало в царской России. Это был орган, следивший за всякой «крамолой» типа современной ФСБ. Это натолкнуло на мысль о том, что фильм — метафора колониализма вообще, в том числе внутреннего, то есть по отношению не только к «покоренным народам», но и к своим гражданам тоже. — Да, причем потом он крепко схватывается в вашей психике как опухоль. Магистрат в какой‑то степени пытается освободиться от этой напасти, — совершая то, что, по его мнению, хорошо и полезно для местного населения. Он таким образом пытается очиститься, себя спасти.

В основе колониализма лежит в корне ошибочная идея, что спасать надо других, сделать из дикарей приличных людей.

Не знаю, насколько это хорошо прослеживается в фильме, но в книге очень четко обозначена мысль о том, что Магистрат осознает себя винтиком в колониальной машине подавления . Таким же, как и капитан (Джонни Депп). Метрополия всегда безжалостна — и в хорошие времена, и когда они заканчиваются. Вот именно эта мысль и разрывала его изнутри.

Марк Райлэнс и Джонни Депп в фильме «В ожидании варваров»

— Хорошее напоминание о том, как система пожирает того, кто ее обслуживает. Релиз фильма пришелся на особенный исторический момент — очередную волну движения Black Lives Matter. Как вы думаете, будут ли его обсуждать и воспринимать именно в этом контексте? — Не знаю, реакция — на самом деле вещь непредсказуемая. Эта история [«В ожидании варваров»] создана южноафриканским автором Джоном Кутзее в 1980-х (книга была опубликована в 1980 году. — Прим. ред.). Он пытался сделать ее максимально универсальной, описав синкретически-абстрактное место — «в некотором царстве, в некотором государстве». Очевидно, что за основу им был принят опыт апартеида в ЮАР . Я вот лично рассматривал это через призму продолжающегося по всему миру геноцида местного «нецивилизованного» населения. Людей, которые плотно связаны с землей, на которой они живут. В общем, это можно применить в сотнях различных ситуаций, но во всех из них без исключения речь идет о высокомерии колонизатора, который пытается «воспитать дикаря», считающегося недочеловеком.

— На универсальность истории в данном случае работает и визуал, — вы снимали, насколько я знаю, в Марокко и Италии. При этом актриса Гана Баярсайхан — монголка, форма чиновников похожа на нацистскую, а атрибуты быта вообще взяты из самых разных стран и эпох. — Да, Гана Баярсайхан, которая играет Девушку [The Girl], познакомила Сиро [Герра] со своими друзьями из Монголии. Те перелетели через полмира, из Монголии в Марокко, чтобы сыграть заключенных тюрьмы — это есть в открывающих сценах фильма. Один из них, кстати, оказался актером, который играет в постановках Шекспира, и мы с ним через переводчика поговорили об этом. Удивительные чувства.

Гана Баярсайхан и Марк Райлэнс в фильме «В ожидании варваров»

Найти деньги на этот фильм было чудовищно тяжело. Наш продюсер Майкл Фицджералд чуть ли не каждый день писал: «Ну все, мы закрываемся» . И все-таки как‑то деньги нашлись, причем даже на выездные съемки в пустыне. Вы не представляете, какие там виды, дух захватывает!

Обычно у меня нет времени перечитывать книги на съемках, но в этот раз я перечитал роман, наверное, раза четыре. И каждый раз находил что‑то новое.