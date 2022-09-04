Хоррор «Целиком и полностью» сорвал восьмиминутные овации на кинофестивале в Венеции

Это самые продолжительные и самые восторженные овации фестиваля в этом году. Ранее почти таких же долгих аплодисментов удостоилась драма «Тар» с Кейт Бланшетт — фильму хлопали шесть минут.

Издание пишет, что зрители скандировали: «Лука! Лука!» — в то время как итальянский режиссер смахивал слезы. Тимоте Шаламе даже поднял листы бумаги с именами Гуаданьино и актрисы Тейлор Расселл.

«Целиком и полностью» основан на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его не видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.