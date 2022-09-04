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Хоррор «Целиком и полностью» сорвал восьмиминутные овации на кинофестивале в Венеции
4 сентября 2022 17:15

Новый хоррор Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» отметили на Венецианском кинофестивале восьмиминутными стоячими аплодисментами, передает Variety.

Это самые продолжительные и самые восторженные овации фестиваля в этом году. Ранее почти таких же долгих аплодисментов удостоилась драма «Тар» с Кейт Бланшетт — фильму хлопали шесть минут.

Издание пишет, что зрители скандировали: «Лука! Лука!» — в то время как итальянский режиссер смахивал слезы. Тимоте Шаламе даже поднял листы бумаги с именами Гуаданьино и актрисы Тейлор Расселл.

«Целиком и полностью» основан на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его не видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.

В картине снялись Тимоте Шаламе («Дюна»), Тейлор Расселл («Волны»), Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг, который сыграл отца Элио в «Назови меня своим именем».

Судя по реакции, гостям Венецианского кинофестиваля фильм понравился. Однако Денис Виленкин из «Афиши Daily» не особо впечатлен: его оценка оказалась невысокой — всего 2 балла из 10.

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Лука ГуаданьиноКейт БланшеттМарк РайлэнсАндре ХолландДжессика ХарперМайкл Сталбарг
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