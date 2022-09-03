Реклама
Новости
Cold Cave записали кавер на главный хит Psychic TV «Godstar»
12:27
РБК: после ухода Сoca-Cola в российских магазинах появилось больше брендов колы
11:41
Röyksopp выпустили 50-минутный микс со всеми клипами с «Profound Mysteries II»
10:16
Посол Евросоюза в России покинул свой пост
09:04
GameofThrones/YouTube
HBO Max опубликовал первый эпизод сериала «Дом дракона» в открытом доступе
02:34
Джейн Фонда рассказала, что лечится от рака. Она начала химиотерапию
02:07
В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской
01:33
Агрегатор новостей The True Story обжалует блокировку сервиса в суде
00:36
Экс-замглавы Новокузнецка приговорили к 12 годам колонии за убийство супруги
вчера в 23:38
Nick Herasimenka/Unsplash
В аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили почти 800 рейсов из‑за забастовки пилотов Lufthansa
вчера в 22:46
Минюст признал иноагентами Андрея Макаревича* и Екатерину Гордееву*
вчера в 21:56
«Кинотеатр не может продолжать работу»: Центр документального кино временно закрылся
вчера в 21:50
Долгожданные «Кольца власти» получили низкие оценки на Metacritic и Rotten Tomatoes. В чем дело?
вчера в 21:24
Yungblud выпустил третий альбом. Он назвал его в свою честь
вчера в 21:09
Режиссер «Искупления» Джо Райт снимет сериал о Бенито Муссолини
вчера в 20:54
Параллельный импорт продлят на год, NOFX завершат музыкальную карьеру и другие новости дня
вчера в 20:51
Дайджест
Создатели сериала «Корона» выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон
вчера в 19:52
Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы
вчера в 19:12
МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы
вчера в 18:55
«Радио Долин»/YouTube
«Театр»: московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова
вчера в 18:50
Cold Cave записали кавер на главный хит Psychic TV «Godstar»
Сегодня в 09:27

Американская дарквейв-группа Cold Cave выпустила кавер на самую знаменитую песню проекта Psychic TV «Godstar». Ее можно послушать здесь.

В отличие от оригинала, который лидер Psychic TV, один из главных музыкальных (и не только) экспериментаторов XX–XXI веков Дженезис Пи-Орридж выпустил в 1985-м, в версии Cold Cave заметно обилие характерных для группы синтезаторов.

В 1980-х «Godstar» преподносилась как часть саундтрека к фильму об экс-участнике The Rolling Stones Брайане Джонсе, скончавшемся в 1969 году. Лента так и не увидела свет, с большой вероятностью ее не существовало в принципе.

Предлагаем прочитать три архивных материала «Афиши»: два интервью с Дженезисом Пи-Орриджем и один текст-компиляцию, посвященный его памяти — о смерти музыканта стало известно 14 марта 2020 года.

А если хотите поближе познакомиться с Cold Cave, то вот конспект беседы (также из архивов) с лидером проекта Уэсли Эйсолдом о Владимире Маяковском, работе со Славой Цукерманом, книжном бизнесе, хардкоре и Моррисси.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Брайан ДжонсСлава Цукерман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение