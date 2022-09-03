Cold Cave записали кавер на главный хит Psychic TV «Godstar»

Американская дарквейв-группа Cold Cave выпустила кавер на самую знаменитую песню проекта Psychic TV «Godstar». Ее можно послушать здесь.

В отличие от оригинала, который лидер Psychic TV, один из главных музыкальных (и не только) экспериментаторов XX–XXI веков Дженезис Пи-Орридж выпустил в 1985-м, в версии Cold Cave заметно обилие характерных для группы синтезаторов.

В 1980-х «Godstar» преподносилась как часть саундтрека к фильму об экс-участнике The Rolling Stones Брайане Джонсе, скончавшемся в 1969 году. Лента так и не увидела свет, с большой вероятностью ее не существовало в принципе.

Предлагаем прочитать три архивных материала «Афиши»: два интервью с Дженезисом Пи-Орриджем и один текст-компиляцию, посвященный его памяти — о смерти музыканта стало известно 14 марта 2020 года.

А если хотите поближе познакомиться с Cold Cave, то вот конспект беседы (также из архивов) с лидером проекта Уэсли Эйсолдом о Владимире Маяковском, работе со Славой Цукерманом, книжном бизнесе, хардкоре и Моррисси.

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