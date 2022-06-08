В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду. Инициировало возможные поправки в КоАП Законодательное собрание Севастополя. Об этом стало известно из данных на сайте Думы.

Авторы инициативы предлагают расширить действие закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В данный момент пропаганда ЛГБТ запрещена только в отношении несовершеннолетних, но не взрослых.

Члены севастопольского Заксобрания считают, что наказываться должна и популяризация нетрадиционных отношений среди любых граждан России. Если законопроект будет принят, россиянам будут грозить штрафы от 40 до 50 тыс. рублей.

Должностные лица за пропаганду ЛГБТ будут наказываться строже — им будут назначать штрафы от 100 до 500 тыс рублей. Юридическим лицам будут грозить штрафы от 1 до 5 млн рублей.

Пропаганду среди детей предлагается считать более серьезным проступком. За него физлица, по мнению авторов законопроекта, должны платить от 50 до 100 тыс. рублей, должностные лица — 500 тыс., а юрлица — 5 млн рублей.

Наиболее серьезные наказания предлагают ввести за пропаганду с использованием интернета или СМИ. Она будет караться штрафами до 500 тыс. рублей для обычных граждан, до 1 млн — для должностных лиц, до 10 млн — для юрлиц.