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В Госдуму внесли законопроект о запрете «гей-пропаганды» и отрицания традиционных ценностей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:24

Депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает полный запрет «пропаганды нетрадиционных отношений» и отрицания семейных ценностей. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Изменения предлагают внести в федеральный закон «Об информации». «Пропаганду» сексуальных отношений между представителями ЛГБТК+ хотят приравнять пропаганде войны, разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти. Сайты с такой информацией, согласно законопроекту, будут вносить в реестр запрещенных в России.

По мнению авторов инициативы, «отрицание семьи как общественной ценности», пропаганда образа жизни чайлдфри и нетрадиционных сексуальных отношений столь же опасны для общества, как и пропаганда наркотиков, суицида, экстремизма и преступного поведения.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение как норму. Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, по мнению авторов инициативы, при принятии сексуальных отношений между представителями ЛГБТК+ за норму, появляется больше педофилов. Откуда у парламентариев такая информация и подтверждена ли она авторитетными исследованиями, в пояснительной записке не уточняется.

Ранее законопроекты о запрете «гей-пропаганды» начал прорабатывать Комитет Госдумы по информационной политике. Глава комитета Александр Хинштейн считает, что за такую «пропаганду» следует ввести административную ответственность, расширив статью 6.21 КоАП.

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