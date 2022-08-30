Шайя ЛаБаф заявил, что без FKA Twigs не смог бы «испытать смерть эго»

Американский актер Шайя ЛаБаф, известный по фильмам «Трансформеры» и «Арахисовый сокол», дал интервью ютьюб-блогеру Джону Бернталу. В нем он рассказал, как плохо обращался со своими женщинами.

ЛаБаф признался, что изменял всем своим подругам и не рассказывал им о своих венерических заболеваниях. Он назвал певицу FKA Twigs, с которой ранее встречался, «женщиной, которая спасла его жизнь».

По словам актера, обвинившая его в насилии экс-возлюбленная заставила его опуститься на самое дно, где он мог измениться. Сперва, как рассказал ЛаБаф, он «забыл, как дышать», и хотел совершить самоубийство от безысходности.

«Не было никаких вариантов. Некуда было пойти. Я не мог выйти на улицу и пойти есть тако и отдыхать. Люди ехали мимо, открывали окна и говорили: „Иди к черту и умри“. Вот где я был в начале всего», — пояснил ЛаБаф.

Актер заявил, что справиться с ситуацией ему помог человек из сообщества «Анонимные алкоголики». Он назвал ЛаБафа «обреченным» человеком, вынудил его отпустить подругу, когда та решила оставить его, и прервать работу на год.

ЛаБаф рассказал, что уехал на три месяца в штат Юта, где он остался без телефона и мог уделить достаточное время молитвам. Это позволило актеру разобраться в своих «операционных системах» и «мотивационных силах».

«Это всегда было эго», — заключил артист. ЛаБаф обнаружил, что всеми его поступками двигало эго, и написал список всех людей, которым он причинил боль. После этого он занялся тем, чтобы загладить свою вину.

«Когда я думаю о том, во что превратилась моя жизнь, какая она сейчас, какова моя цель, то я осознаю, что должен быть полезен. И когда я смотрю на это движение #MeToo, я вижу не так много парней, которые берут на себя ответственность», — добавил актер.

ЛаБаф назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком». По его мнению, если бы не FKA Twigs, он не смог бы «испытать смерть эго» и продолжил бы «посредственное существование» или вовсе умер бы.

В 2020 году певица FKA Twigs заявила, что ЛаБаф применял к ней сексуальное, физическое и эмоциональное насилие. Она подала на актера в суд. После этого ЛаБаф признал, что страдает от алкоголизма и посттравматического стрессового расстройства. FKA Twigs посвятила своей личной травме песню «Killer».

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