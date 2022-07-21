FKA Twigs выложила видео на свой июньский сингл «Killer»

Британская певица FKA Twigs опубликовала видео на вышедший в июне сингл «Killer». Ролик появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Режиссером клипа выступил Йоанн Лемуан (он же — Woodkid), а вторую ключевую роль — возлюбленного певицы, отношения с которым в итоге становятся губительными, — исполнил Арон Пайпер, известный по подростковой драме Netflix «Элита». Место действия ролика — португальское побережье.

Ранее FKA Twigs так рассказывала о треке: «Быть влюбленной опасно. При худшем исходе разбитое сердце и связанные с ним последствия могут куда сильнее определить жизненную траекторию, чем любовь и ее красота. В песне „Killer“ я рассуждаю об этом».