FKA Twigs выложила видео на свой июньский сингл «Killer»

Британская певица FKA Twigs опубликовала видео на вышедший в июне сингл «Killer». Ролик появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.
Режиссером клипа выступил Йоанн Лемуан (он же — Woodkid), а вторую ключевую роль — возлюбленного певицы, отношения с которым в итоге становятся губительными, — исполнил Арон Пайпер, известный по подростковой драме Netflix «Элита». Место действия ролика — португальское побережье.
Ранее FKA Twigs так рассказывала о треке: «Быть влюбленной опасно. При худшем исходе разбитое сердце и связанные с ним последствия могут куда сильнее определить жизненную траекторию, чем любовь и ее красота. В песне „Killer“ я рассуждаю об этом».
«Видео посвящено тому, каким ядом и одновременно топливом для творчества является личная травма. Как пережитый нами опыт заставляет обращаться к творчеству и как иногда этот опыт состоит лишь из насилия и угнетения», — заявил Лемуан.
Тема травм и угнетения не случайна: в 2020 году FKA Twigs подала иск против экс-бойфренда Шайи ЛаБафа, обвинив его в физическом и сексуальном насилии.