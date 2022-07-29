На жену Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело из‑за неуведомления о втором гражданстве

Оппозиционер Леонид Гозман* рассказал, что против его жены возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook**.

«Только что нам объявили, что против моей жены тоже возбуждено уголовное дело за то же страшное преступление — за несвоевременное информирование о втором гражданстве! Мафия при своих разборках не трогала жен и детей. Этим все по хрену!» — написал Гозман.

Дело возбуждено по статье 330.2 УК. Она предполагает наказание в виде штрафа или обязательных работ.

В 2018 году Гозман вместе с женой стали гражданами Израиля. Они уведомили об этом российские власти через год, хотя по закону у них было на это только 60 дней.

На самого Леонида Гозмана соответствующее уголовное дело завели в середине июля. Его адвокат тогда сказал, что «дело будет прекращено, или все ограничится штрафом». Гозман смог предоставить правоохранителям документы о поданном уведомлении.

«Статья неарестная. Конечно, никто не мешает им в следующий раз „вспомнить“, что я еще и на вооруженные силы клеветал… Это будет уже всерьез», — заявил Леонид Гозман.

*Леонид Гозман признан Минюстом РФ иностранным агентом.

**Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

