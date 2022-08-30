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Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии при попытке нарисовать антивоенное граффити
Сегодня в 08:58

Участниц Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер задержали в Берне, Швейцария, при попытке нанести пацифистское граффити на дорожный бордюр. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на продюсера группы Александра Чепарухина.

«Увезли в наручниках. Полицейский сказал, что их могут выдворить из Швейцарии. У меня есть фотки, но у меня и Оли [Борисовой, еще одной участницы группы] сфоткали паспорта и предупредили, что если я эти фотки опубликую в соцсетях, то буду нести ответственность — полицейских здесь нельзя фотографировать», — заявил Чепарухин.

Фотография незавершенного рисунка участниц Pussy Riot
© borissssova/twitter

Позже Алехина сообщила «Медиазоне», что участниц Pussy Riot отпустили через несколько часов и довезли до отеля. Были ли им предъявлены какие‑либо обвинения, не уточняется.

В апреле этого года Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН, которые они должны были носить в течение всего периода слушаний по «санитарному делу». МВД объявило Алехину и Штейн в розыск. На данный момент вместе с другими участниками Pussy Riot они дают концерты в европейских странах в рамках тура «Riot Days».

«Санитарным делом» называют совокупность административных дел, которые были заведены из‑за митингов в Москве в начале 2021 года. Протесты были не согласованы властями города из‑за риска распространения коронавируса. По версии следствия, участники Pussy Riot вместе с другими оппозиционерами призывали к участию в этих акциях.

* «Медиазона» включена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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Мария АлехинаАлександр Чепарухин
теги
ФСИНМинюст России
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