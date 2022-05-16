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МВД объявило в розыск мундепа и участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

МВД объявило в розыск московского муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Штейн разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Штейн была осуждена на 1 год ограничения свободы по «санитарному делу». Ее, как и других фигурантов, обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на акции 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, их посты в соцсетях побудили людей выйти на улицу и тем самым нарушить антиковидные ограничения.

В начале апреля Штейн срезала браслет слежения с ноги и покинула Россию. Она призналась, что после начала «военной спецоперации» ей стало «физически плохо находиться в Москве, где полное ощущение, что у тебя вот-вот свастика на лбу появится».

Аналогично поступила и другая участница Pussy Riot Мария Алехина, также отбывающая наказание в виде ограничения свободы по «санитарному делу». 26 апреля МВД объявило ее в розыск, а вскоре стало известно, что она уехала из страны.

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