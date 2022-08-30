Wildberries после подписания контракта со «Спартаком» начал работать с «Зенитом»

Российская торговая площадка Wildberries стала техническим партнером петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает РБК.

Маркетплейс будет поставлять экипировку всем командам «Зенита», «Газпром-Академии» и ее филиалам. Контракт рассчитан на два года.

Логотип Wildberries появится на форме игроков в первом туре группового этапа Кубка России: 31 августа «Зенит» сыграет на домашнем стадионе против воронежского «Факела». В рамках матчей чемпионата России это произойдет со второй половины сезона.

Предыдущим партнером клуба был Nike, сотрудничество началось в 2010 году. В июле Wildberries заключил сделку со «Спартаком» — с красно-белыми Nike расторг договор в мае.

Помимо «Спартака» и «Зенита» Wildberries уже сотрудничает с московскими «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом», а также с самарскими «Крыльями Советов».

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