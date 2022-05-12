Nike расторг контракт с ФК «Спартак»

Американский бренд спортивных товаров Nike прекращает сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причиной расторжения контракта стало отстранение команды от участия в еврокубках в следующем сезоне. Коммерческие руководители «Спартака» ищут нового поставщика экипировки.

Nike предоставлял форму для ФК «Спартак» и был техническим спонсором команды с 2005 года.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил об отстранении российских клубов от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Вместе с тем Россию отстранили от участия в Лиге наций будущего сезона, а также в женском Евро-2022.