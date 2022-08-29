В Москве задержали Леонида Гозмана*. Его обвинили в отождествлении СССР с нацистской Германией

В Москве задержали оппозиционного политика, бывшего лидера Союза правых сил Леонида Гозмана*. Об этом пишет РБК со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

По информации источника RT в правоохранительных органах, Гозмана заподозрили в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Поводом стали несколько постов политика в соцсетях. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы.

Статья 13.48 КоАП — о публичном отождествлении действий руководства СССР с фашистской Германией — появилась весной 2022 года. За первое нарушение по ней физическим лицам грозит штраф до 2000 рублей или арест до 15 суток. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5000 рублей.

В конце июля Гозмана уже задерживали, но через непродолжительное время отпустили. Сообщалось, что политика обнаружили по системе распознавания лиц в московском метро и что задержание произошло по ошибке.

16 июля на Гозмана завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. Его адвокат пояснил, что в действительности оппозиционер уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля. Но сделал это через год после получения. По данному делу политику грозит штраф до 200 тыс. рублей или до 400 часов обязательных работ.

* Леонид Гозман внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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