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Трек Элтона Джона и Бритни Спирс лидирует в чартах 40 стран
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Сингл «Hold Me Closer» Элтона Джона и Бритни Спирс занял первую строчку в рейтингах iTunes в 40 странах. Об этом стало известно из ролика, который певец опубликовал в своем инстаграме*.

В ролике артистка говорит: «Здравствуйте, сэр Элтон Джон, мы номер один в 40 странах. Я сейчас в ванне, и чувствую, что у меня будет лучший день в жизни. Надеюсь, что и у тебя все хорошо».

Элтон Джон поблагодарил Спирс за это сообщение и отметил, что она «сделала его день».

«Надеюсь, у всех будет лучший день благодаря танцам под нашу песню!», — написал он.

Релиз фита «Hold Me Closer» Элтона Джона и Бритни Спирс состоялся 26 августа.

Над синглом работал Эндрю Уотт, получивший в прошлом году «Грэмми» в номинации «Лучший продюсер» (ранее он работал с Оззи Осборном, Post Malone, Дуа Липой, Майли Сайрус).

Артистка отметила, что это ее первая композиция за шесть лет: в 2016 году увидел свет ее последний на данный момент альбом «Glory». Правда год спустя она записала трек «Matches» совместно с Backstreet Boys, вышедший в 2020-м на переиздании пластинки. Также это ее первая песня после освобождения из‑под опеки отца в ноябре 2021-го.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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