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Элтон Джон и Бритни Спирс выпустили трек «Hold Me Closer». Это первая запись певицы за пять лет
Сегодня в 06:41

Британский певец Элтон Джон и американская исполнительница Бритни Спирс выпустили совместную песню «Hold Me Closer». Ее можно послушать здесь.

Для артистки это первая композиция за пять лет — в 2017 году она записала трек «Matches» совместно с Backstreet Boys — и первая после освобождения из‑под опеки отца в ноябре 2021-го.

Над синглом работал Эндрю Уотт, получивший в прошлом году «Грэмми» в номинации «Лучший продюсер». Он занимался продакшеном записей для Оззи Осборна, Pearl Jam, Post Malone, Дуа Липы, Майли Сайрус и других артистов.

Первые слухи о том, что Бритни и Элтон Джон работают вместе, начали циркулировать в конце июля. Тогда сообщалось, что они записали кавер на трек «Tiny Dancer», который певец выпустил в 1971 году на альбоме «Madman Across the Water».

В начале августа представители артистов сообщили, что релиз совместного трека состоится, но им станет «Hold Me Closer». О судьбе кавер-версии на «Tiny Dancer» пока ничего неизвестно, ее существование официально не подтверждалось.

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