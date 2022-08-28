Реклама
Новости
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с Голодомором
14:10
Netflix/Twitter
Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» стали победителями Гильдии менеджеров по локациям
13:59
Власти Майами выкупают у горожан оружие для передачи Украине
13:28
В Москве зафиксировали увеличение количества смога и ухудшение видимости
13:11
Dell ушел из России еще в середине августа
12:42
Утекли данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start
11:46
ЧГТРК «Грозный»/YouTube
Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации
10:53
Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
09:42
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
08:52
Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала
вчера в 21:07
Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины
вчера в 20:35
В Великобритании молодожены пригласили на свадьбу Киану Ривза — и он пришел
вчера в 20:20
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
вчера в 19:07
Пугачева вернулась в Россию, Joji назвал дату выхода нового альбома и другие новости дня
вчера в 18:47
Дайджест
РБК: власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
вчера в 16:53
Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. В будущем они могут выбрать его преемника
вчера в 16:27
Воронин Денис/Агентство «Москва»
Москва бьет температурные рекорды на протяжении трех дней подряд
вчера в 15:57
Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия
вчера в 15:53
Посольство России опубликовало карикатуру Ложкина в ответ на статью La Repubblica
вчера в 15:12
В России разрабатывают аналогичную «Пушкинской карте» программу покупки книг
вчера в 15:10
Утекли данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start
Сегодня в 08:46

В открытом доступе оказались данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start. Объем данных превышает 70 гигабайт, сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence.

Утекли данные 43,9 млн пользователей: имя и фамилия, адреса электронных почт (7,4 млн уникальных адресов), хешированные пароли, IP-адрес, страны (24,6 млн пользователей из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая, 1,7 млн из Украины); дата начала и окончания подписки, последнего входа (с 19 сентября 2017 года по 22 сентября 2021-го).

По словам специалистов, они выборочно проверили случайные записи через функцию восстановления пароля на сайте стриминга: все логины электронных почт оказались действительными.

Судя по информации из слива, все данные были собраны не ранее 22 сентября прошлого года. Start пока никак не комментировал утечку.

29 июля произошла утечка данных пользователей «Почты России». 3 июля в сеть выложили данные клиентов «Туту.ру», а в начале мая на продажу базы с данными данные клиентов «Гемотеста», за что сеть медицинских лабораторий оштрафовали на 60 тыс. рублей.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Почта России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение