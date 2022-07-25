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Суд оштрафовал «Гемотест» за утечку 300 гигабайт персональных данных

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Суд в Москве оштрафовал федеральную сеть лабораторий «Гемотест» на 60 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания признана виновной по части первой статьи 13.11 КоАП (нарушения при обработке персональных данных). В ходе проверки Роскомнадзором было выявлено, что злоумышленникам удалось скачать более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов «Гемотеста».

3 мая телеграм-канал «Утечка информации» сообщил, что на теневом рынке выставили на продажу данные более 30 млн клиентов, предположительно, медицинской лаборатории «Гемотест». По заявлению продавца, в базе данных указаны полное имя, дата рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, а также серия и номер паспорта 31 млн человек.

Позже появилось объявление о продаже еще одной базы данных, связанной с «Гемотестом». Оно предлагает купить 554 млн заказов (анализов и их результатов), а также уязвимость для доступа к серверу.

4 мая «Гемотест» объявил о служебном расследовании из‑за информации об утечке данных клиентов и ужесточении технических мер безопасности.

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