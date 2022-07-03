В сеть слили данные клиентов «Туту.ру»

Данные клиентов сервиса по покупке билетов «Туту.ру» утекли в сеть. В открытом доступе оказались имена, телефоны и электронные почты пользователей.

По данным телеграм-канала «Утечки информации», в файле под названием «TutuBusorders» могли быть 2,6 млн строк о данных покупателей билетов на автобус за последние два месяца — 2,2 млн уникальных номеров и чуть больше 2 млн уникальных адресов.

«Хакер утверждает, что кроме этого списка, ему также удалось получить дампы таблиц зарегистрированных пользователей (7 млн строк с хешированными паролями) и заказов билетов (32 млн строк с паспортными данными)», — говорится в записи. Администраторы телеграм-канала отмечают, что базу разместили те же хакеры, которые слили данные портала GeekBrains, бизнес-школы «Сколково» и сервиса доставки еды Delivery Club.

«Похоже, это действительно часть данных наших заказов. Там нет пунктов прибытия-отправления, дат заказа, но есть фамилия и имя плательщика (но не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека», — признал утечку «Туту.ру» в блоге на «Хабр». База не полная и составляет менее 1% от общего объема заказов, отмечается в сообщении.