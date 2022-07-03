перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд Израиля отменил ограничение на въезд для украинцев 15:06
В сеть слили данные клиентов «Туту.ру» 14:42
The Office / Unsplash
Создатели «Офиса» показали вырезанную сцену из 5 сезона шоу 13:59
Создатели «Все везде и сразу» хотят раскрыть в сиквеле тему интернета и его влияния на родителей 13:51
Умер британский режиссер Питер Брук 13:20
В Кремле считают, что россиянам нужны игры и сервисы с духовно-нравственными ценностями 12:38
Умер ученый-физик Дмитрий Колкер, задержанный прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака 12:03
Задержанного хоккеиста сборной Федотова, предположительно, призвали в армию 11:40
beginnerjapanese / Unsplash
Google начнет автоматически удалять данные о посещении пользователями клиник для абортов 10:26
SuperJob подсчитал, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск 9:20
В Белгороде после серии взрывов погибли три человека. Не менее 50 домов повреждены 8:23
Музыкальная экспериментаторка Moor Mother выпустила новый альбом «Jazz Codes» Вчера в 20:29
Мэрия Иванова запретила показы советского фильма «Убить дракона» — о борьбе с жестоким диктатором Вчера в 19:12
Правительство предложило изменить Трудовой кодекс — позволить сокращать выходные и переносить отпуск Вчера в 18:18
Уход Universal из России, пивной фонтан в центре Вены и другие новости дня
Вчера в 17:42 дайджест
Парнишка и Сестренка выпустили совместный трек «Больно» Вчера в 16:40
Casa Rosada/Wikimedia
ВОЗ обсуждает новые даты инспекций по признанию «Спутника V» Вчера в 16:07
В Новосибирске еще одного ученого арестовали по делу о госизмене Вчера в 16:05
Россия вышла из всех соглашений Совета Европы Вчера в 15:01
Карди Би выпустила совместный трек c Канье Уэстом и Lil Durk — это ее первая композиция с 2021 года Вчера в 14:48

В сеть слили данные клиентов «Туту.ру»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:42

Данные клиентов сервиса по покупке билетов «Туту.ру» утекли в сеть. В открытом доступе оказались имена, телефоны и электронные почты пользователей.

По данным телеграм-канала «Утечки информации», в файле под названием «TutuBusorders» могли быть 2,6 млн строк о данных покупателей билетов на автобус за последние два месяца — 2,2 млн уникальных номеров и чуть больше 2 млн уникальных адресов.

«Хакер утверждает, что кроме этого списка, ему также удалось получить дампы таблиц зарегистрированных пользователей (7 млн строк с хешированными паролями) и заказов билетов (32 млн строк с паспортными данными)», — говорится в записи. Администраторы телеграм-канала отмечают, что базу разместили те же хакеры, которые слили данные портала GeekBrains, бизнес-школы «Сколково» и сервиса доставки еды Delivery Club.

«Похоже, это действительно часть данных наших заказов. Там нет пунктов прибытия-отправления, дат заказа, но есть фамилия и имя плательщика (но не всех пассажиров), телефон и почта для отправки чека», — признал утечку «Туту.ру» в блоге на «Хабр». База не полная и составляет менее 1% от общего объема заказов, отмечается в сообщении.

События недели на afisha.ru
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
классика
Высокий класс Хиблы Герзмава
Оперная дива и ее ученики перешагивают рампу
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить