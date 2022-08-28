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Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
Сегодня в 06:42

Американские крейсеры Chancellorsville и Antietam вошли в Тайваньский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников США. Войска КНР приведены в боевую готовность, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайское командование.

Проход американских кораблей стал первым после визита на Тайвань 2–3 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это была первая поездка спикера на Тайвань с 1997 года.

Такие операции обычно занимают от восьми до двенадцати часов и проводятся под пристальным наблюдением китайских военных, уточнил Reuters. Операция демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, и американские военные летают, плавают и перемещаются везде, где это позволяет международное право, заявили в военно-морском флоте. Минобороны Тайваня заявило, кто корабли шли в южном направлении и «обстановка была нормальной».

В последние годы военные корабли США, а иногда и корабли союзных стран (Великобритания и Канада) регулярно проходили через пролив, что вызывало недовольство властей Китая.

Китай негативно отреагировал на поездку Пелоси на Тайвань, расценив ее как попытку США вмешаться в его внутренние дела. После этого КНР начала военные учения возле острова, которые все еще продолжаются.

КНР считает Тайвань своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому власти Китая настроены резко против контактов с американцами.

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