Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Китай намерен принять решительные меры в ответ на ее визит

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ее делегации покинул аэропорт Тайбэя, столицы Тайваня. Об этом сообщает The Washington Post.

Визит спикера продлился 19 часов 20 минут. Пелоси встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками страны, несмотря на угрозы Китая и опасения по поводу военного конфликта.

Нэнси Пелоси приняла награду президента Тайваня от имени конгресса США и заявила, что солидарность Штатов с Тайванем «имеет решающее значение». По ее словам, сейчас в мире идет «борьба между самодержавием и демократией» и одной из целей ее поездки было «показать миру успех Тайваня, мужество изменить свою страну и стать более демократичными».

Как отмечает The Washington Post, военный кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы. Представители МИД Китая заявили, что решительные меры в ответ на ее визит еще впереди.

Так, Пекин с 4 августа вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, там пройдут военные учения. Военный эксперт Алексей Леонков сказал РИА «Новости», что под видом маневров КНР может ввести полную блокаду острова.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Это был первый визит спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.

КНР считает остров своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому власти Китая настроены резко против визита Пелоси на Тайвань.