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«Дом дракона» продлили на второй сезон
Сегодня в 16:01

HBO продлил сериал «Дом дракона» на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным стрим-сервиса, аудитория первого эпизода выросла до 20 млн зрителей в США. «Мы гордимся тем, чего добилась команда „Дома дракона“ в первом сезоне. Наш феноменальный актерский состав и команда приняли на себя огромный вызов и превзошли все ожидания, создав сериал, который уже зарекомендовал себя как обязательный к просмотру», — заявила исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.

The Hollywood Reporter подчеркивает, что продление сериала — это важный шаг. В настоящий момент в разработке у HBO находится как минимум семь проектов спин-оффа «Игры престолов» — четыре сценарных и три анимационных. Так что второй сезон «Дома дракона» может стать хорошим предзнаменованием того, что по крайней мере еще один проект увидит свет.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли в «Доме дракона» сыграли Падди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.

Подробности по теме
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