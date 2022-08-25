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СК попросил для Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий
Сегодня в 08:13

Следственный комитет попросил для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Заседание суда пройдет в 16:00 по местному времени (14:00 по Москве). Ройзман был задержан вчера, 24 августа. Ему вменяют часть 1 статьи 280 УК РФ, предусматривающую уголовные санкции.

Они применяются, если нарушения совершены лицом после того, как его наказывали штрафом за те же действия в течение года, либо если они привели к чьей-либо смерти или массовым беспорядкам. Максимальное наказание по этой части статьи — три года лишения свободы.

Обыски прошли в квартире Ройзмана в Екатеринбурге, а также в офисах его фонда и в возглавляемом им музее «Невьянская икона». Политика доставят в Москву для проведения следственных действий.

Неназванный собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что уголовное дело возбудили из‑за видео в ютьюб-канале Ройзмана. Источник агентства не раскрыл подробностей.

В марте бывшего екатеринбургского мэра оштрафовали на 100 тыс. рублей по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле суд в третий раз назначил ему штраф по той же статье — размер санкций составил 50 тыс. рублей.

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