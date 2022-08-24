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Опубликован список приложений, обязательных для предустановки на гаджеты с 2023 года
Сегодня в 07:05

Правительство утвердило перечень приложений и программ, которые будут обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV с 1 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Со следующего года на всех смартфонах и планшетах, продающихся в России, должны быть установлены: «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», «2ГИС», «Яндекс Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Life, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и книжный сервис «ЛитРес».

Производители компьютеров должны будут предустанавливать «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

В перечень для Smart TV вошли: «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения Первого канала, НТВ и «Смотрим».

Документом в качестве поисковой системы, используемой по умолчанию, утвержден поисковик «Яндекс».

Закон о предустановке российского ПО на продаваемые в стране устройства вступил в силу 1 апреля 2021 года. Список приложений, обязательных для предустановки в 2022 году, почти полностью совпадает с новым. В версии 2023 года из перечня для смартфонов пропал магазин приложений Applist.ru, но появился сервис «ЛитРес», для компьютеров — добавились «Яндекс Браузер» и антивирус «Лаборатории Касперского», для телевизоров — появились Rutube и VK Video.

Список обновляется каждый год. На данный момент продажа устройств без предустановленного российского ПО по статье 14.8 КоАП предполагает штраф в размере от 30 до 200 тыс. рублей.

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