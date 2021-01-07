В России утвердили список программ для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило список отечественных приложений обязательных для предустановки на гаджеты. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

На смартфонах и планшетах в России должны быть предустановлены: приложение «Яндекса» и его сервисы — «Браузер», «Карты» и «Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security и Applist.ru.

Для телевизоров с поддержкой Smart TV список следующий: «Яндекс», Wink, IVI, «Первый», «КиноПоиск», ОККО, More.tv, PREMIER, «Смотрим», НТВ и START.

Закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты был подписан Владимиром Путиным в конце декабря 2019 года. Изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но срок несколько раз передвигали — в конечном счете, на 1 апреля 2021 года.