«Мумий Тролль» прекращает концертную деятельность

Российская группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте коллектива.

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. <…> Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится», — сказано в заявлении группы.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.