Сегодня в «Октябре» состоится премьера «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга

23 августа в киноцентре «Октябрь» в Москве пройдет премьера фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Купить билеты можно здесь.

После показа, который начнется в 20.00 в рамках проекта «Каро.Арт», состоится обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным.

По сюжету в недалеком будущем у людей появился «синдром ускоренной эволюции», который позволяет вытворять с телом причудливые метаморфозы. Кто‑то рад такому дару, кто‑то используют новые способности организма для совершения преступлений, а вот артист Сол (Вигго Мортенсен) не без помощи партнерши Каприс (Леа Сейду) отращивает новые органы на потеху зрителям — устраивает незабываемые шоу по вырезанию новообразований хирургическими инструментами.

«Преступления будущего» — первый за восемь лет фильм отца боди-хоррров Дэвида Кроненберга. Название ленты отсылает к его же одноименному фильму, снятому в 1970 году, но не является ремейком.

Фильм сорвал шестиминутные стоячие овации на Каннском фестивале. Кроненберг был шокирован такой реакцией зала. Режиссер трудился над картиной в течение двадцати лет.

В главных роялх снялись Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Скотт Спидман («Другой мир»), Велкет Бунге («Берлин, Александерплац») и Дон МакКеллар («Экзистенция»).