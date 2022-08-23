Реклама
Новости
Сегодня в «Октябре» состоится премьера «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга
11:57
В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь» из‑за граффити «Goolag»
11:57
«Яндекс» объявил об отказе от новостного агрегатора и приобретении Delivery Club
10:30
Глава Объединенной киносети: «Для государства культура никогда не была первичной»
10:25
Вышел трейлер фильма «Лу» с Эллисон Дженни в главной роли
10:15
«Дом дракона» — самая масштабная премьера сериала в истории HBO. Его смотрели почти 10 млн зрителей
08:56
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер триллера «Дьявол в Огайо» с Эмили Дешанель
02:51
Telegram может начать продавать имена пользователей на аукционах
02:23
ABC выпустит спин-офф «Хорошего доктора» — сериал «Хороший юрист»
01:38
В Китае изменили финал мультфильма «Миньоны: Грювитация»
00:20
Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 50 гектаров
вчера в 23:37
Gravity Rush
Sony приступила к работе над фильмом по игре Gravity Rush
вчера в 23:13
Поэтесса Вера Полозкова рассказала, что страдает от дисморфофобии
вчера в 22:47
В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из‑за обмеления реки Печоры
вчера в 22:19
Deadline: режиссер «Хищных птиц» экранизирует роман «Паприка» Ясутаки Цуцуи
вчера в 21:57
Вышел трейлер документалки о создании «Оби-Вана Кеноби»
вчера в 21:09
Закрытие TJ, первый тизер сериала The Last of Us и другие новости дня
вчера в 20:42
Дайджест
Умер актер Винсент Гил, известный по «Безумному Максу»
вчера в 20:40
Бывший руководитель «Яндекс Новостей» запустил новый агрегатор The True Story
вчера в 19:24
Пресс-материалы
В клубе Gazgolder пройдет вечеринка Applique
вчера в 19:12
Сегодня в «Октябре» состоится премьера «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга
Сегодня в 08:57

23 августа в киноцентре «Октябрь» в Москве пройдет премьера фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Купить билеты можно здесь.

После показа, который начнется в 20.00 в рамках проекта «Каро.Арт», состоится обсуждение с кинокритиком Денисом Виленкиным.

По сюжету в недалеком будущем у людей появился «синдром ускоренной эволюции», который позволяет вытворять с телом причудливые метаморфозы. Кто‑то рад такому дару, кто‑то используют новые способности организма для совершения преступлений, а вот артист Сол (Вигго Мортенсен) не без помощи партнерши Каприс (Леа Сейду) отращивает новые органы на потеху зрителям — устраивает незабываемые шоу по вырезанию новообразований хирургическими инструментами.

«Преступления будущего» — первый за восемь лет фильм отца боди-хоррров Дэвида Кроненберга. Название ленты отсылает к его же одноименному фильму, снятому в 1970 году, но не является ремейком.

Фильм сорвал шестиминутные стоячие овации на Каннском фестивале. Кроненберг был шокирован такой реакцией зала. Режиссер трудился над картиной в течение двадцати лет.

В главных роялх снялись Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Скотт Спидман («Другой мир»), Велкет Бунге («Берлин, Александерплац») и Дон МакКеллар («Экзистенция»).

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Дэвид КроненбергВигго МортенсенКристен СтюартСкотт СпидманДон Маккеллар
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение