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Neon/YouTube
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В сети появился новый трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:52

В сети появился новый трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» — первого фильма режиссера за восемь лет. Ролик опубликовали на ютьюб-канале студии Neon.

Видео представляет зрителям Сола Тенсера — знаменитого артиста, прославившегося перформансами, во время которых он демонстрирует свое многократно видоизмененное тело.

Сол изучает на собственном примере, как далеко может зайти человек в трансформации своего организма перед тем, как он перестанет быть человеком. Он исследует в том числе новую сексуальность, тесно связанную с операциями на теле.

Над новой лентой Кроненберг трудился в течение 20 лет. Он представит научно-фантастический фильм на Каннском фестивале летом 2022 года. Действие картины развернется в будущем, где люди эволюционировали пугающим образом.

«„Преступления будущего“ — это размышление о человеческой эволюции. В частности, о том, как нам пришлось взять этот процесс под контроль, поскольку мы создали такие мощные среды, которых ранее не существовало», — рассказывал режиссер.

Кроненберг назвал новую картину «эволюцией» того, что он делал раньше. «Это продолжение моего понимания технологии, связанной с человеческим телом», — сказал он. В своем фильме кинематографист размышляет о том, может ли человек эволюционировать таким образом, чтобы решить проблемы, которые он сам и создал, например проблему климатического кризиса.

Сценарий картины написал сам Кроненберг. На главные роли он пригласил Вигго Мортенсена («Зеленая книга»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Леа Сейду («Жизнь Адель»), Скотта Спидмана («Другой мир»), Велкета Бунге («Берлин, Александерплац») и Дона МакКеллара («Экзистенция»).

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