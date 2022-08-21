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Концентрация гари в московском воздухе увеличится в 1,5 раза в ближайшие дни
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Концентрация гари в Москве и Подмосковье может увеличиться в 1,5 раза к понедельнику-вторнику. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет ТАСС.

«Ветрено, что немного улучшит экологию, но в последующие две ночи и утренние часы запах гари усилится, а видимость ухудшится до нескольких километров», — цитирует его слова «Москва 24».

После смены направления ветра воздух кардинально очистится только в пятницу, но дышать легче станет уже в четверг, добавил синоптик.

«Ветер начнет подкручивать ближе к южному в среду, а в четверг его направление и вовсе станет юго-западным, а значит, дышать станет легче. Но кардинально, на 180 градусов, ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен с северо-запада на юго-восток, благодаря чему воздух окончательно очистится от канцерогенов», — отметил он.

Смог и запах гари пришли в Москву и Подмосковье 17 августа из‑за лесных пожаров в Рязанской области. 21 августа пресс-служба регионального МЧС сообщила, что площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 гектаров, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. гектар. К тушению привлечены 783 человека и 218 единиц техники, включая 17 воздушных судов.

Подробности по теме
В Москве сильный дым и запах гари. Что происходит и как защитить себя?
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