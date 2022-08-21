В Рязанской области эвакуируют местных жителей из‑за пожаров

В Рязанской области началась эвакуация жителей поселка Деулино и деревни Ольгино из‑за ухудшения ситуации в природными пожарами в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сотрудники ведомства подготовили временные пункты размещения для людей. Общее их количество не уточняется. Известно, что население Деулино эвакуируют частично, а Ольгино — полностью, это 25 человек.
«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня», — написал врио губернатора региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
По его словам, контролируют эвакуацию руководство районов и представители регионального МЧС. Жители могут уехать на личных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами.
Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщила, что площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 гектаров, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. гектар. К тушению пожаров привлечены 783 человека и 218 единиц техники, включая 17 воздушных судов.