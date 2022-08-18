В Москве сильный дым и запах гари. Что происходит и как защитить себя?

В чем причины?

Рослесхоз сообщает, что причина задымления в Москве — пожары в Рязанской области. При этом ведомство заявило, что органы лесного хозяйства Рязанской области «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы» . По данным начальника ГУ МЧС региона, сейчас площадь огня составляет 181 гектар. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для тушения туда направили пожарных и технику, в том числе вертолеты.

Что происходит?

Василий Хорошилов Сооснователь просветительского сообщества «Дыши: Москва», экоактивист

Сегодня утром концентрация взвешенных частиц PM2.5То есть размер частиц меньше 2,5 микрометра. Микрометр — это миллионная доля метра в воздухе в Москве действительно была очень высокой — до 100 микрограмм на кубометр в зависимости от района. За все время наших наблюдений — с 2018 года — мы видели такое впервые. Максимум, который мы фиксировали — 50 микрограмм на кубометр. По нормам ВОЗ, чистым считается воздух со среднегодовой концентрацией PM2.5 ниже 5 мкг/м3, а в течение суток рекомендуется не превышать 15 мкг/м3. Сейчас в Москве уровень выше рекомендованного максимума в 6,6 раз .

Сегодня ветер довольно быстро сменился, и дым висел в городе около четырех часов — с 6 до 10 утра. Но есть прогноз, что этот же дым вернется в Москву сегодня ближе к вечеру-ночью, и утром мы опять увидим такую же картину. Всю следующую неделю погода обещает быть жаркой, а ветер от пожаров в Рязанской области продолжит идти на Москву. Прогноз неутешительный, но можно предпринять меры: уехать из города, спать с закрытыми окнами, в идеале поставить в квартиру очиститель воздуха. При количестве взвешенных частиц от 30 микрограмм на кубометр и выше мы рекомендуем на улице носить респираторы, не заниматься спортом на открытом воздухе, не гулять с детьми.

Сейчас ученым известно, что дым от природных пожаров очень вреден для здоровья . Например, согласно этому исследованию, после пожаров в Калифорнии количество визитов к врачу с жалобами на проблемы с органами дыхания увеличилось на 34%, конкретно с астмой — на 112%. Мы называем частицы PM2.5, потому что их размер меньше 2,5 микрон. От природных пожаров частицы, как правило, даже меньше 1 микрона. Это самые вредные для человека частицы: они проникают глубже всего в легкие, попадают в альвеолы и не могут оттуда выйти самостоятельно, не разрушив клеточные стенки.

Как защититься от смога?

Вот что рекомендует Роспотребнадзор.

Если нет возможности укрыться от дыма, можно уменьшить его влияние на организм:

меньше находитесь на улице;

в помещении сделайте выбор в пользу кондиционера, не открывайте окна и форточки;

постарайтесь снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;

временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках;

находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха;

проводите ежедневные влажные уборки помещений;

не забывайте про обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай).

Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу.

расскажите друзьям