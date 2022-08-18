В Москве сильный дым и запах гари. Что происходит и как защитить себя?

В чем причины?
Рослесхоз сообщает, что причина задымления в Москве — пожары в Рязанской области. При этом ведомство заявило, что органы лесного хозяйства Рязанской области «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы». По данным начальника ГУ МЧС региона, сейчас площадь огня составляет 181 гектар. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для тушения туда направили пожарных и технику, в том числе вертолеты.
Что происходит?
Сегодня утром концентрация взвешенных частиц PM2.5То есть размер частиц меньше 2,5 микрометра. Микрометр — это миллионная доля метра в воздухе в Москве действительно была очень высокой — до 100 микрограмм на кубометр в зависимости от района. За все время наших наблюдений — с 2018 года — мы видели такое впервые. Максимум, который мы фиксировали — 50 микрограмм на кубометр. По нормам ВОЗ, чистым считается воздух со среднегодовой концентрацией PM2.5 ниже 5 мкг/м3, а в течение суток рекомендуется не превышать 15 мкг/м3. Сейчас в Москве уровень выше рекомендованного максимума в 6,6 раз.
Сегодня ветер довольно быстро сменился, и дым висел в городе около четырех часов — с 6 до 10 утра. Но есть прогноз, что этот же дым вернется в Москву сегодня ближе к вечеру-ночью, и утром мы опять увидим такую же картину. Всю следующую неделю погода обещает быть жаркой, а ветер от пожаров в Рязанской области продолжит идти на Москву. Прогноз неутешительный, но можно предпринять меры: уехать из города, спать с закрытыми окнами, в идеале поставить в квартиру очиститель воздуха. При количестве взвешенных частиц от 30 микрограмм на кубометр и выше мы рекомендуем на улице носить респираторы, не заниматься спортом на открытом воздухе, не гулять с детьми.
Сейчас ученым известно, что дым от природных пожаров очень вреден для здоровья. Например, согласно этому исследованию, после пожаров в Калифорнии количество визитов к врачу с жалобами на проблемы с органами дыхания увеличилось на 34%, конкретно с астмой — на 112%. Мы называем частицы PM2.5, потому что их размер меньше 2,5 микрон. От природных пожаров частицы, как правило, даже меньше 1 микрона. Это самые вредные для человека частицы: они проникают глубже всего в легкие, попадают в альвеолы и не могут оттуда выйти самостоятельно, не разрушив клеточные стенки.
Как защититься от смога?
Вот что рекомендует Роспотребнадзор.
Если нет возможности укрыться от дыма, можно уменьшить его влияние на организм:
- меньше находитесь на улице;
- в помещении сделайте выбор в пользу кондиционера, не открывайте окна и форточки;
- постарайтесь снизить физические нагрузки: занятия спортом и физическую работу на открытом воздухе;
- временно ограничьте пребывание детей на игровых площадках;
- находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха;
- проводите ежедневные влажные уборки помещений;
- не забывайте про обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай).
Следите за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы обратитесь к врачу.