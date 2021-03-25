Beabadoobee показала свой идеальный последний день перед пандемией. Ей помогли The 1975

Филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила сингл «Last Day on Earth» из грядущего альбома «Our Extended Play». Песня написана в соавторстве с Мэттью Хиллом и Джорджем Дэниелом из группы The 1975.
Певица размышляет, как бы провела последний день «нормальной» жизни, если бы знала об эпидемии коронавируса, которая всех разъединила. Она бы устроила вечеринку вдали от города и запускала салюты — все в антураже 90-х, по которым поп-звезда очень скучает.
Трек Beabadoobee и участники The 1975 записали на ферме. «Было действительно приятно творить вместе, я впервые сочиняла и записывала в такой обстановке. Я хотела еще больше поэкспериментировать со звуком, и в новом альбоме я чувствую наше единство», — поделилась исполнительница.
Beabadoobee — представительница бедрум-попа, мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. В октябре прошлого года она выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers», возвращающий слушателей в атмосферу инди-рока 90-х. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.