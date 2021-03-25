Beabadoobee показала свой идеальный последний день перед пандемией. Ей помогли The 1975

Филиппино-британская бедрум-поп-звезда Beabadoobee (настоящее имя Беатрис Кристи Лаус) выпустила сингл «Last Day on Earth» из грядущего альбома «Our Extended Play». Песня написана в соавторстве с Мэттью Хиллом и Джорджем Дэниелом из группы The 1975.

Певица размышляет, как бы провела последний день «нормальной» жизни, если бы знала об эпидемии коронавируса, которая всех разъединила. Она бы устроила вечеринку вдали от города и запускала салюты — все в антураже 90-х, по которым поп-звезда очень скучает.