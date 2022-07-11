По традиции выбираем лучшие песни за семь дней. Камбэки a-ha и The 1975, Тима и Erian, Самойлова и «СБПЧ»

Лето — время без больших альбомных релизов. Недостаток чего‑то крупного искупается десятками достойных синглов.

Два камбэка, особенно важные для нас. Последняя великая стадионная группа The 1975 похорошела и не помрачнела — судя по первому синглу (его даже можно послушать в России, если у вас есть Apple Music), видимо, они готовят свой «Achtung Baby». A-ha, от которых мы давно ничего хорошего не ждали, внезапно выпустили чудесный душевный сингл «I’m In».

Много хорошего хип-хопа. Мрачные анонимы Samurai Sluts переиздали свой прошлогодний альбом «Obezyana» — заглавная песня подверглась легкой переработке. В остальном все тот же чудесатый смурной хип-хоп на грани падения в бездну. Новичок Эскимос показывает, каким может быть условно «пацанский» рэп в 2022 году (таким же отчаянно лиричным, как и раньше). Тима Ищет Свет показывает нам Хаски здорового человека (то есть демонстрирует телесный и грубый хип-хоп от имени человека, которому нечего терять). Если есть доступ к зарубежным каталогам, особенно советуем послушать свежие треки Joey Bada$$ и Kota The Friend.

Много достойной летней поп-музыки. Юлия Самойлова окончательно прощается с прошлым имени «Евровидения» и ударяется в скоростную электронику про вселенское счастье (нечто подобное делает наша любимая Nedoremeslo, только у Самойловой нет этники и аранжировки более размашистые). А Hot Chip (их новую песню тоже можно послушать в России на Apple Music_ уходят с хаус-танцпола на ностальгическое шоу.

И об инди-музыке. Два релиза, которые точно нельзя пропустить — новый (грязный и сексуальный) трек группы Skookiny Deti и «Кузьминки» группы «Диктофон»: чудесатый ретро-рок, какого мы давно не слышали.

Особняком — новая песня «СБПЧ». Про жизнь посреди большой смерти.

А теперь — плейлисты!

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